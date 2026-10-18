“In the final stage of this year’s midterms, prospective presidential candidates are parachuting into battleground states to rally support for candidates on the ballot this fall, road-test their stump speeches, and introduce themselves to voters and activists,” the New York Times reports.
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