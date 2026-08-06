SM Energy отчиталась за II квартал 2026 года и подняла прогноз по добыче нефти

Американская нефтегазовая компания SM Energy Company (NYSE: SM) опубликовала финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав успешную интеграцию активов после слияния с Civitas Resources.
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