Главные новости к вечеру Прокуратура Израиля объявила о начале расследования в отношении супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары, которую подозревают в организации кампаний против ключевых свидетелей по делам ее мужа, а также во вмешательстве в судебный процесс.
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