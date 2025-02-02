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Главные новости к вечеру Прокуратура Израиля объявила о начале расследования в отношении супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары, которую подозревают в организации кампаний против ключевых свидетелей по делам ее мужа, а также во вмешательстве в судебный процесс.

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