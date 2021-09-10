Японский министр Таро Коно претендует на должность премьера лидера страны

Бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, который сейчас занимает пост министра, отвечающего за вакцинацию против коронавируса в стране, объявил о намерении принять участие в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Бывший глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, который сейчас занимает пост министра, отвечающего за вакцинацию против коронавируса в стране, объявил о намерении принять участие в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
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