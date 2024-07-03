Суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который поджёг в Химках флаг России

А что за флажок у него на майке, кобыла вроде.

НК

Наталья Котельникова

Всё правильно, но почему тогда мастурбеки за все свои подлые издевательства над государственными символами, радикальными настроями так легко уходят от ответственности? Гадят и бандитствуют везде и получают штрафы, а народу дарят эти тупые извиняшки. Доколе?