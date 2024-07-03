Avia.pro - СМИ Итак, уважаемые зрители, держите свои шляпы! Сегодняшний выпуск наших отечественных новостей прямо-таки кричит о несправедливости и трагедии человеческой глупости.
Суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который поджёг в Химках флаг России
Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Мало!!!
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3 час.
LS
Liudmila Solodko
А что за флажок у него на майке, кобыла вроде.
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Всё правильно, но почему тогда мастурбеки за все свои подлые издевательства над государственными символами, радикальными настроями так легко уходят от ответственности? Гадят и бандитствуют везде и получают штрафы, а народу дарят эти тупые извиняшки. Доколе?
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1 час.
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