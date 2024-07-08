Как легко очистить кухонную мебель от жирного налета

Константин Архипов

Анекдот вспомнился.... Молдованин залез не высоченное дерево в селе и не может оттуда слезть. Всё село собралось и ничего придумать не может. Решили, что надо звать Мирчу, он жил в России и там работал, он умный. Позвали Мирчу, показывают проблему и говорят, что надо того снять с дерева. Тот говорит, что надо принести очень длинную верёвку. Принесли. - А теперь надо её бросать вверх, надо попасть в него, чтобы он поймал веревку. Стали кидать, где-то с 20-го раза попали. Тот схватил конец, стоит на ветке, ждёт команды. - Ты обвяжись веревкой покрепче, подмышками, посильнее. Тот команду выполнил, ждёт. Село тоже ждёт, что дальше. - Вы, вшестером, берите веревку руками, держите крепко. Мужики напряглись, ждут. - Дёргайте разом! Те дёрнули и конечно сдёрнули мужика, то сорвался, упал вниз, лежит, не дышит. Все подбежали, смотрят вопросительно то на упавшего, то на Мирчу. А Мирча недоуменно жмёт плечами, разводит руки: - Никак не пойму! Меня в России так из колодца вытащили... ……………….. А если серьёзно….нет общего понятия мебель. Есть масса вариантов материалов из чего она сделана и ещё больше вариантов покрытий. Один вариант химию выдержал…другой испортили той же химией.