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    Анекдот вспомнился.... Молдованин залез не высоченное дерево в селе и не может оттуда слезть. Всё село собралось и н...Как легко очистит...
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    Попробовал, НЕ РАБОТАЕТ!Многие не знают, ...

Как легко очистить кухонную мебель от жирного налета

Как легко очистить кухонную мебель от жирного налета

На кухне кухонная мебель, стены, различные поверхности неизбежно покрываются своеобразным жирным нагаром.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чушь не порите.
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2 д.
Оксана Боричевская
Ни чего не удаляет, кроме жира. Я фасады из массива березы чистила - все нормально.
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2 час.
Константин Архипов
Анекдот вспомнился.... Молдованин залез не высоченное дерево в селе и не может оттуда слезть. Всё село собралось и ничего придумать не может. Решили, что надо звать Мирчу, он жил в России и там работал, он умный. Позвали Мирчу, показывают проблему и говорят, что надо того снять с дерева. Тот говорит, что надо принести очень длинную верёвку. Принесли. - А теперь надо её бросать вверх, надо попасть в него, чтобы он поймал веревку. Стали кидать, где-то с 20-го раза попали. Тот схватил конец, стоит на ветке, ждёт команды. - Ты обвяжись веревкой покрепче, подмышками, посильнее. Тот команду выполнил, ждёт. Село тоже ждёт, что дальше. - Вы, вшестером, берите веревку руками, держите крепко. Мужики напряглись, ждут. - Дёргайте разом! Те дёрнули и конечно сдёрнули мужика, то сорвался, упал вниз, лежит, не дышит. Все подбежали, смотрят вопросительно то на упавшего, то на Мирчу. А Мирча недоуменно жмёт плечами, разводит руки: - Никак не пойму! Меня в России так из колодца вытащили... ……………….. А если серьёзно….нет общего понятия мебель. Есть масса вариантов материалов из чего она сделана и ещё больше вариантов покрытий. Один вариант химию выдержал…другой испортили той же химией.
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1 час.

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