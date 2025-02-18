Президент ФНЛ Измайлов: «Полной уверенности нет, но, надеюсь, «Алания» этот чемпионат доиграет»

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов в интервью « Известиям » оценил серьезность финансовых проблем «Алании» и вероятность того, что клуб из Владикавказа не доиграет нынешний сезон Мелбет — Первой лиги.
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