Федеральное агентство новостей №1

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Северная Корея не будет поставлять Украине боеприпасы из-за нестабильной ситуации

Северная Корея не будет поставлять Украине боеприпасы из-за нестабильной ситуации

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора прокомментировал возможную отправку боеприпасов из КНДР на Украину в качестве военной поддержки.

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