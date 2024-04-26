Rammstein Tribute Show в клубе Live Stars

Хиты Rammstein покорили громадные арены. Их энергии хватит, чтобы напитать драйвом любую площадку! На этот раз шторм тевтонского индастриал-метала разразится на «Красном Октябре», где выступит фееричный трибьют-проект.
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