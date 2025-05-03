FT: почему тарифы Трампа – подарок для мафии

Подводя окончательные итоги 100 дней президентства Дональда Трампа, некоторые эксперты сделали неутешительный вывод о том, что он был полезен только для мировых нелегальных структур.
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