Песков: ФРГ движется по пути эскалации после инцидента в Лейпциге

Германия продолжает двигаться по пути эскалации, безосновательно обвиняя Россию в причастности к инциденту в Лейпциге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о планах ужесточить контроль при въезде для граждан России.