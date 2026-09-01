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Аргументы и Факты

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Песков: ФРГ движется по пути эскалации после инцидента в Лейпциге

Германия продолжает двигаться по пути эскалации, безосновательно обвиняя Россию в причастности к инциденту в Лейпциге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о планах ужесточить контроль при въезде для граждан России.

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