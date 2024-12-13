Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией

Akba Может показаться, что после краха Асада Сирия попала под полное влияние Турции. Однако на самом деле есть целый ряд игроков, позицию которых Турция при реализации своих сирийских планов должна будет неизбежно учитывать.
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