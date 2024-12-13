Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией

Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией

Akba Может показаться, что после краха Асада Сирия попала под полное влияние Турции. Однако на самом деле есть целый ряд игроков, позицию которых Турция при реализации своих сирийских планов должна будет неизбежно учитывать.

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