ЦСКА пока совсем не впечатляет, Лусиано сник, и Кисляк немножко потерялся. «Зенит» достаточно уверенно выиграет - Наумов

«Армейцы пока совсем не впечатляют, а «Зенит» набирает ход. Так что петербуржцы являются фаворитами предстоящей встречи, - заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов перед матчем 7-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым