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Спорт Уик-Энд

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ЦСКА пока совсем не впечатляет, Лусиано сник, и Кисляк немножко потерялся. «Зенит» достаточно уверенно выиграет - Наумов

ЦСКА пока совсем не впечатляет, Лусиано сник, и Кисляк немножко потерялся. «Зенит» достаточно уверенно выиграет - Наумов

«Армейцы пока совсем не впечатляют, а «Зенит» набирает ход. Так что петербуржцы являются фаворитами предстоящей встречи, - заявил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов перед матчем 7-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге.

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