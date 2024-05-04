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Женская «Барса» 5-й раз подряд стала чемпионом Испании – мужской команде это не удавалось. Разница голов за 26 матчей – 118:9

«Блауграна» досрочно оформила чемпионство в матче против «Гранады» в гостях (4:1) в 26-м туре. У команды 25 побед, 1 ничья и ни одного поражения, разница голов – 118:9.

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