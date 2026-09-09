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Царьград

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17-летний студент поспорил на машину, что станет главой Минздрава Забайкалья

17-летний студент поспорил на машину, что станет главой Минздрава Забайкалья

Студент первого курса ЧГМА Соёл Думуров рассказал на форуме «Моя земля – моя семья» о споре с подругой, предметом которого стала должность министра здравоохранения Забайкальского края.

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