Всё о разводах
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Всё о разводах

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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
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    Спокойнее так. Отдых без напряга. Мужчины ведь тоже часто предпочитают покой хлопотам о сексе))))Самонакормленные ...

Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Выбирали ли женщины 90-х аморальный образ жизни?

Вчера стала свидетельницей эпичного спора о том, кем были женщины в 90-е. Стандартная точка зрения, которую, думаю, поддержит большинство – женщины были той стабилизирующей силой, которая позволила расползающейся во все стороны реальности не развалиться окончательно.

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