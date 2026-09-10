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Татар-информ

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В Татарстане прошли Ялчыгуловские чтения

В Татарстане прошли Ялчыгуловские чтения

Фото предоставлено Аделью Бургановой Сегодня, 10 сентября, в Заинске прошла 13-я республиканская научно-практическая конференция, посвященная историческому наследию выдающегося татарского религиозного деятеля, богослова, ученого, историка и поэта Таджетдина Ялчыгула (тат.

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