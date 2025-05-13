«Шоковая инициатива Путина»: Переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский не допустит мира?

Зачем Россия настаивает на переговорах без условий, пока армия побеждает на фронте? Что скрывает восторг США и их внезапная поддержка инициативы Кремля? Как внутренний кризис Анкары связан с переговорами? И кто на самом деле решит судьбу переговоров – Вашингтон или Кремль? Трамп согласился с предложением Путина и предсказал наступление «большой недели» Точно ли на этот раз состоятся переговоры России и Украины? Зачем Зеленскому перемирие, когда Путин предлагает переговоры? Здесь и сейчас.