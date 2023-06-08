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Советы опытных огородников помогут избежать сворачивания огурцов и кабачков в крючки

Советы опытных огородников помогут избежать сворачивания огурцов и кабачков в крючки

Советы опытных огородников помогут избежать сворачивания огурцов и кабачков в крючки Ирина ЛысенкоКаждый садовод мечтает о том, чтобы его огурцы и кабачки росли крепкими и зелеными, имели привлекательную форму и при этом сохраняли свой вкус.

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