Советы опытных огородников помогут избежать сворачивания огурцов и кабачков в крючки Ирина ЛысенкоКаждый садовод мечтает о том, чтобы его огурцы и кабачки росли крепкими и зелеными, имели привлекательную форму и при этом сохраняли свой вкус.