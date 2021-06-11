Повышение уровней воды в реках на 70-100 см ожидается в Приангарье 12-13 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-13 июня на реках Иркут, Китой, Белая, Ока ожидается повышение уровней воды на 70-100 сантиметров, на реках Белая, Ока 13 июня – повышение на 20-70 сантиметров, на реках Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров, на реках Ленского бассейна ожидается преимущественно понижение уровней воды на 10-45 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.