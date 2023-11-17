МИД России: отвыкшие от разговора на равных США ведут себя разнузданно на АТЭС

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Соединённые Штаты, которые отвыкли от разговора на равных, ведут себя разнузданно на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).