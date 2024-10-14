Министр обороны Китая отметил важность сотрудничества с российской армией

ПЕКИН, 14 октября, ФедералПресс. Министр обороны Китая Дун Цзюнь подчеркнул важность углубления стратегического взаимодействия между вооруженными силами Китая и России, а также совместной работы по поддержанию глобальной стабильности.
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