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Вирусолог назвала роковым для человека мутировавший птичий грипп

Вирусолог назвала роковым для человека мутировавший птичий грипп

Доктор медицинских, вирусолог Светлана Протасова предупредила, что следующим смертельно опасным вирусом для человека может стать разновидность птичьего гриппа, которая приобретёт гены человеческого гриппа, что позволит инфекции распространяться от человека к человеку.

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