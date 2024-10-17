Водитель трамвая «Довлатов», сбивший женщину у «Приморской», получил условный срок

Он не воспользовался всеми способами аварийного торможения В Василеостровском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении водителя трамвая «Довлатов», который во время обкатки у станции метро «Приморская» задавил женщину-пешехода.
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