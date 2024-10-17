НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Это она про депутатские зп чтоли???Депутат Госдумы с...
  • Сергей Oблезов
    Зачем бред плодите?Стало известно, ч...
  • Наталья
    Необходимо вводить налог на идиотизм. Тогда, судя по качеству предложений, поступающих от наших чиновников, казна озо...Большинство жител...

Водитель трамвая «Довлатов», сбивший женщину у «Приморской», получил условный срок

Водитель трамвая «Довлатов», сбивший женщину у «Приморской», получил условный срок

Он не воспользовался всеми способами аварийного торможения В Василеостровском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении водителя трамвая «Довлатов», который во время обкатки у станции метро «Приморская» задавил женщину-пешехода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх