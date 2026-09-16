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Регион 29

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В Шенкурском округе пожарные потушили загоревшийся во время движения автомобиль

В Шенкурском округе пожарные потушили загоревшийся во время движения автомобиль

В Шенкурском округе во время движения загорелся автомобиль ВАЗ-2115. Возгорание произошло вечером 15 сентября на первом километре Наводовского шоссе.

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