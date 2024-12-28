В Москве привели в порядок парк «Москворецкий»

В Москве благоустроена часть территории природно-исторического парка «Москворецкий». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы не затронули заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории.
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