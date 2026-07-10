«ВСУ систематически пытают людей». Лантратова о фашистских методах Киева и бездействии Запада

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что киевский режим систематически нарушает базовые гуманитарные нормы, а западный мир не предпринимает действенных мер для противодействия этим преступлениям.
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