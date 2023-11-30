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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок Кобе Браун войдет в ротацию «Клипперс» на позиции четвертого номера

Новичок «Клипперс» Кобе Браун принял участие в своем 8-м матче сезона. Браун вышел на паркет в первой четверти вместе с Расселлом Уэстбруком, Джеймсом Харденом, Норманом Пауэллом и Дэньюэлом Тайсом.

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