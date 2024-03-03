Эпистолярное издевательство. Как власть реагирует на жалобы людей

Чиновники Карелии, не стесняясь, расписываются в собственном бессилии. Но зачем тогда они нужны? Заставить чиновников уважать права граждан и адекватно реагировать на их жалобы, вопросы, претензии — задача для россиян трудновыполнимая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии