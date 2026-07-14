В Одессе на фоне воздушной тревоги раздалось два сильных взрыва

В украинской Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичная Одесса". На фоне звучавших сигналов воздушной тревоги в городе раздалось не менее двух сильных взрывов, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма.