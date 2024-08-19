25 коварных кошек, задумавших тайно убить своих хозяев

Коты — прекрасные домашние животные, и большинство из них любят своих владельцев очень сильно, но есть такие, которые думают лишь о том, как им избавиться от своих хозяев, и именно поэтому всегда имеют такой подозрительный и злобный вид.
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