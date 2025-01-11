Лидер болгарской партии заявил о претензиях на часть Украины

Глава болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что возвращение Южной Бессарабии, которая сейчас принадлежит Украине, в состав Болгарии логично, потому что коренным населением этого региона являются болгары.
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