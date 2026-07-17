Полиция Петербурга задержала мужчину за кражу из квартиры

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в краже из квартиры на Рижском проспекте. Преступники, представляясь сотрудниками различных структур, обманным путем убедили 18-летнюю девушку оставить ключи от жилья в условленном месте.
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