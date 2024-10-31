Туристы попали под пистолетный обстрел в центре чрезвычайного происшествия на курорте Паттайя

Ночью на популярном курорте Паттайя произошло чрезвычайное происшествие - стрельба в центре города. По данным местных властей, инцидент произошел около четырех утра на Петчтракул-роуд недалеко от ресторана Moo Krata Baek Kap Din Sam в районе Нонгпру.
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