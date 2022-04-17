Стерлинг сообщил, что набрал почти 20 кг после боя с Яном: «Мои щечки такие пухлые»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал подписчикам в соцсетях, что набрал вес. Американец дерется в весовой категории до 61 килограмма, однако за неделю после боя с Петром Яном Алджамейн дошел до 80 килограммов.