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Стерлинг сообщил, что набрал почти 20 кг после боя с Яном: «Мои щечки такие пухлые»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал подписчикам в соцсетях, что набрал вес. Американец дерется в весовой категории до 61 килограмма, однако за неделю после боя с Петром Яном Алджамейн дошел до 80 килограммов.

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