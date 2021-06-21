Определены векторы колебания рубля в конце июня

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил влияние этих событий на будущее рубля и дал прогноз по курсам валют:- Саммит показал определенное снижение геополитического давления на курс рубля на перспективу.
Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил влияние этих событий на будущее рубля и дал прогноз по курсам валют:- Саммит показал определенное снижение геополитического давления на курс рубля на перспективу.
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