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Нижегородская правда

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Жора Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Жора Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»

По мотивам оскароносной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» (12+) снимут ремейк. Режиссёром будущей нетленки станет Жора Крыжовников, снявший народную комедию «Горько!» (16+) и сериал «Слово пацана» (18+).

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