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Россиянам назвали четыре машины по цене в 350 тысяч рублей

Россиянам назвали четыре машины по цене в 350 тысяч рублей

Рынок подержанных автомобилей в России за последние годы заметно изменился. Новые машины стали значительно дороже, а многие автомобили, которые еще недавно считались доступными, перешли в более высокий ценовой сегмент.

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