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Настоящее лето: готовим окрошку на домашнем квасе

Настоящее лето: готовим окрошку на домашнем квасе

Одно из самых противоречивых блюд русской кухни, окрошка, существует как минимум в трех вариантах: на кефире, воде и квасе, и у каждого есть свои почитатели.

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