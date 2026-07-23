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В Холмогорском округе волонтеры активно помогают участникам спецоперации

Волонтерский центр «Тепло тыла» появился в округе в 2024 годуВолонтерский центр «Тепло тыла» появился в округе в 2024 годуВ ходе рабочей поездки в муниципалитет общественных активистов посетили председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, глава Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Мария Третьякова и ветеран СВО, выпускник программы «Защитники.

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