В Холмогорском округе волонтеры активно помогают участникам спецоперации

Волонтерский центр «Тепло тыла» появился в округе в 2024 годуВолонтерский центр «Тепло тыла» появился в округе в 2024 годуВ ходе рабочей поездки в муниципалитет общественных активистов посетили председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, глава Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Мария Третьякова и ветеран СВО, выпускник программы «Защитники.