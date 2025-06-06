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Агробиотехнопарк станет платформой для селекционных разработок по различным культурам

Агробиотехнопарк станет платформой для селекционных разработок по различным культурам

Агробиотехнопарк станет платформой для селекционных разработок по различным культурам Об этом рассказал исполнительный директор площадки Иван Аристархов на форуме по производству и переработке лубяных культур, организованном Россельхозбанком.

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