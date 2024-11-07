Два подростка пострадали в двух ДТП на Фиолентовском шоссе. Первый инцидент произошел в 16:10. 47-летняя водитель Buick Encore при повороте направо произвела наезд на 13-летнего мальчика, который передвигался на самокате по тротуару в попутном направлении.