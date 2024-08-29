Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю Российский Красный Крест (РКК) помог найти более 350 человек из Курской области.
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