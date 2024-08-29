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Мирошник: РКК за неделю нашёл более 350 жителей Курской области

Мирошник: РКК за неделю нашёл более 350 жителей Курской области

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что за прошедшую неделю Российский Красный Крест (РКК) помог найти более 350 человек из Курской области.

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