Туп артыннан суга кергән: Лениногорскида 15 яшьлек үсмер батып үлгән

Кичә көндез Лениногорскида Менделеев урамы янындагы сулыкта 15 яшьлек үсмер батып үлгән. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсе хәбәр иткәнчә, баланың гәүдәсен биш метр тирәнлектән чыгарганнар.
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