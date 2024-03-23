Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Были, и правда с ноября. И наши знали. и делали всё возможное, и на границе. Но кто и где конкретно НЕ ЗНАЛИэ А США, ...США в марте преду...
  • Наталья ц
    Сша с украми сами готовили теракт и предупреждали они... сами уже не знают, где правда где ложь. Специально валят на ...США в марте преду...
  • ВлаДимир
    Предупреждение: В один из дней. В одном из городов. В каком-то месте. Может будет, может - нет.США в марте преду...

Минутка очевидностей...

Минутка очевидностей...

В ‎эти‏ ‎дни ‎внимание ‎миллионов‏ ‎наших‏ ‎ув. ‎сограждан‏ ‎приковано ‎к ‎жителям ‎приграничных ‎областей,‏ ‎в ‎первую‏ ‎очередь‏ ‎Белгородской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх