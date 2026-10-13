На Украине пожаловались, что Запад снова не предупредил об угрозе баллистики

Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин пожаловался, что Запад снова не предупредил Киев об угрозе баллистики.
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