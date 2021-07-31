В непризнанной ЛНР на два месяца отменили комендантский час

Глава самопровозглашенной непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября на всей территории ЛНР, за исключением районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения.
Глава самопровозглашенной непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября на всей территории ЛНР, за исключением районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения.
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