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В непризнанной ЛНР на два месяца отменили комендантский час

В непризнанной ЛНР на два месяца отменили комендантский час

Глава самопровозглашенной непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября на всей территории ЛНР, за исключением районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения.

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