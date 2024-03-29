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Спички - не игрушка

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Прикордонники Украины уходят за кордон

Прикордонники Украины уходят за кордон

В Одесской области 20 пограничников побросали оружие и перешли границу с Молдовой из-за страха быть отправленными в зону СВО в составе штурмовой бригады *Около 20 пограничников из Болградского погранотряда сбежали в Молдову бросив оружие.

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