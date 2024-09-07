ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Друзья свечку держали? Вы хоть поняли , что статья не о сексе?«Да, женщинам нео...
  • Воробей
    Во-первых, вот это: "А потом мне стали говорить о том, что она не только со мной ласковая. Я поверить не мог. Моя Оля...«Да, женщинам нео...
  • Элина Морозова
    Он что , свечку держал? Где сказано, что она изменяла?«Да, женщинам нео...

Каким образом мужчины теряют своих жен?

Каким образом мужчины теряют своих жен?

Фото: Kaluga-poisk.ruЧасто бывает так, что уход жены становится для мужчины настоящим ударом. «У нас все было просто замечательно, а затем она резко ушла».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Советы хорошие, конечно, такие логичные ... но массовые разводы на уровне более 70% вовсе не по тем причинам, которые описал автор. В смысле, что если даже муж вывернется наизнанку, угождая жене, из-за наличия у неё табу на секс с мужем - вполне объективный и системный результат бытия воспитанной в условиях эмансипированного социума, она не сможет с ним не развестись, если только он не окажется одним из тех относительно немногих мужей, кто чутко распознают нежелание жены к сексу с ними, и потому просто не настаивают и смиряются с этим обстоятельством. Понятно, что огромное подавляющее большинство мужчин такой деликатностью не отличаются, что и приводит к уровню разводов более 70%. А жалобы, мол, будто бы мужья не склонны угождать женам - лишь отговорка. В том смысле, что, если бы жена была способна получать регулярное сексуальное удовлетворение в супружеском сексе, то муж, какой он нормально есть, был бы вполне хорош для неё!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх