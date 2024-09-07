Каким образом мужчины теряют своих жен?

В

Воробей

Советы хорошие, конечно, такие логичные ... но массовые разводы на уровне более 70% вовсе не по тем причинам, которые описал автор. В смысле, что если даже муж вывернется наизнанку, угождая жене, из-за наличия у неё табу на секс с мужем - вполне объективный и системный результат бытия воспитанной в условиях эмансипированного социума, она не сможет с ним не развестись, если только он не окажется одним из тех относительно немногих мужей, кто чутко распознают нежелание жены к сексу с ними, и потому просто не настаивают и смиряются с этим обстоятельством. Понятно, что огромное подавляющее большинство мужчин такой деликатностью не отличаются, что и приводит к уровню разводов более 70%. А жалобы, мол, будто бы мужья не склонны угождать женам - лишь отговорка. В том смысле, что, если бы жена была способна получать регулярное сексуальное удовлетворение в супружеском сексе, то муж, какой он нормально есть, был бы вполне хорош для неё!