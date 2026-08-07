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"Открыли огонь по своим": под Сумами вспыхнул конфликт между бригадами ВСУ — Алехин

"Открыли огонь по своим": под Сумами вспыхнул конфликт между бригадами ВСУ — Алехин

Под Сумами вспыхнул конфликт между украинскими бригадами — мобилизованные из львовской 103-й бригады теробороны открыли огонь по сослуживцам из 125-й бригады после того, как бросили позиции.

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